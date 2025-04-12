رئيس البرازيل السابق يعاني آلامًا حادة ويُحتمل خضوعه لعملية جديدة

قال الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في منشور على منصة إكس اليوم السبت إنه قد يخضع لعملية جراحية جديدة، ستكون الخامسة له منذ تعرضه للطعن خلال حملته الانتخابية في 2018، وذلك بعد شعوره بألم شديد في البطن خلال فعالية مع أنصاره في شمال شرق البرازيل.

ونُقل بولسونارو إلى المستشفى أمس الجمعة في ولاية ريو جراندي دو نورتي، مما اضطره إلى قطع جولة في المنطقة تهدف إلى حشد الدعم السياسي. وفي منشوره، قال بولسونارو إنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيجري نقله لإجراء الجراحة في أحد مستشفيات برازيليا حيث يقيم، أم في ساو باولو.

وأكد طبيبه أنطونيو ماسيدو لرويترز أن الفحوص التي أجراها الفريق الطبي أكدت حاجة بولسونارو إلى جراحة جديدة، مضيفا أن قرار اختيار المستشفى الذي سيُنقل إليه يعود لعائلة الرئيس السابق. وأفاد تقرير طبي صدر صباح اليوم بأن حالة الرئيس مستقرة وأنه نام طوال الليل.

وشعر بولسونارو (70 عاما) بألم شديد في البطن أمس خلال زيارته لمدينة سانتا كروز، الواقعة في ولاية ريو جراندي دو نورتي، ضمن جولة شملت عدة مناطق في البلاد. ثم نُقل بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في ناتال.

ويقود بولسونارو، وهو قائد سابق في الجيش ينتمي إلى اليمين المتطرف وشغل منصب الرئيس من 2019 إلى 2022، حملة في أنحاء البرازيل لإقناع الكونجرس بإقرار مشروع قانون للعفو عن أنصاره الذين اقتحموا العاصمة برازيليا بعد خسارته انتخابات 2022.

وقررت المحكمة العليا البرازيلية الشهر الماضي محاكمة بولسونارو بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة بعد خسارته في الانتخابات.

وينفي بولسونارو ارتكاب أي مخالفات ويصف المحاكمة بأنها مثال على “الحرب القضائية” اليسارية التي تستهدف القادة المحافظين.