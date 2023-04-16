رئيس البرازيل يدعو لتشكيل مجموعة سلام لحل أزمة أوكرانيا

اقترح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مجددا، الأحد، تشكيل مجموعة دول غير الضالعة في حرب الروسية الأوكرانية للتوسط من أجل إحلال السلام، قائلا إنه بحث المسألة مع نظيره الصيني شي جين بينغ قبل أيام.

وقال لولا “أعتقد أننا بحاجة للجلوس إلى طاولة والقول ‘هذا يكفي، ولنبدأ في التحدث‘ لأن الحرب لم تجلب أي نفع للبشرية ولن تجلب أبدا”، وانتقد أيضا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب دورهما في الصراع.

وقال الرئيس البرازيلي للصحفيين في أبوظبي إنه يحاول تشكيل مجموعة من الزعماء الذين “يفضلون التحدث عن السلام عوضا عن الحرب”.

وأشار إلى شي وإلى رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتقى لولا كليهما الأسبوع الماضي.

وقال لولا في وقت سابق إن المجموعة ينبغي أن تجمع دولا لا “تشجع” على الحرب، مضيفا أن الدول التي تورد الأسلحة ينبغي إقناعها بالتوقف عن ذلك.

وتزود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أوكرانيا بالأسلحة وبأشكال الدعم الأخرى منذ أن غزت روسيا أوكرانيا قبل أكثر من عام.

وأفادت أنباء بأن ألمانيا طلبت من البرازيل في وقت سابق هذا العام توريد الأسلحة أيضا، لكن لولا رفض.

وكرر لولا أن قرار بدء الحرب “اتخذته دولتان”، وبدا أنه ينحي بعض اللوم على أوكرانيا، وأضاف أن إنهاء الحرب سيكون أصعب لأنه سيستلزم إقناع دول أكثر.

وأضاف لولا “نحاول تشكيل مجموعة من الدول التي ليس لها أي دور في الحرب للتحدث إلى روسيا وأوكرانيا لإقناع الجانبين بأن السلام هو السبيل الأمثل لبدء عملية الحوار لكننا سنشرك أيضا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (في هذا الأمر)”.

وأجرى لولا اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق هذا العام. وتستضيف حكومته غدا الاثنين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في العاصمة برازيليا.