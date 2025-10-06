رئيس البرازيل يطلب من ترامب إلغاء الرسوم الجمركية والعقوبات

قالت الحكومة البرازيلية في بيان، اليوم الاثنين “إن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 40 بالمئة على البضائع البرازيلية والإجراءات التقييدية التي تطبقها الولايات المتحدة”.

وذكر البيان أن الزعيمين أجريا مكالمة هاتفية لمدة 30 دقيقة في وقت سابق من اليوم واتفقا على الاجتماع شخصيا “قريبا”، مضيفا أن المكالمة كانت ذات طابع ودي.

واقترح لولا عقد لقاء خلال قمة آسيان في ماليزيا، وعبر عن استعداده للسفر إلى الولايات المتحدة، وفقا للبيان.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب إن المكالمة كانت “جيدة جدا”، مضيفا أنها ركزت على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأوضح ترامب قائلا “سنجري المزيد من المناقشات، وسنجتمع معا في المستقبل غير البعيد، سواء في البرازيل أو الولايات المتحدة”.