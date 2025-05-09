رئيس البرازيل ينتقد رسوم ترامب الجمركية خلال اجتماعه مع بوتين

انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الجمعة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية والرسوم الجمركية الشاملة، قائلا إنها تضر بالتعددية.

جاء ذلك خلال لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، حيث يشارك لولا في إحياء الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، والتي احتفلت بها روسيا اليوم الجمعة بعرض عسكري كبير حضره أيضا الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال لولا خلال الاجتماع مع بوتين “القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية أحادية الجانب على جميع دول العالم تقوض الفكرة العظيمة المتمثلة في التجارة الحرة وتعزيز التعددية”.

وقال الزعيم اليساري إنه يعتزم تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرازيل وروسيا، مشيرا إلى “المصالح السياسية والتجارية والثقافية والعلمية والتكنولوجية” حيث يرى مجالا لزيادة التجارة.

أضاف لولا “لدينا الفرصة في هذه اللحظة التاريخية لجعل علاقاتنا التجارية تنمو بوتيرة كبيرة”، مشيرا أيضا إلى أنه مهتم بالتعاون مع روسيا في بناء محطات نووية صغيرة الحجم.

البرازيل وروسيا من الأعضاء المؤسسين لمجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة الرئيسية، والتي تضم أيضا الهند والصين وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى الدول المنضمة حديثا مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران.