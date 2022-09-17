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رئيس الصين أبلغ الجيش بالاستعداد للسيطرة على تايوان بحلول 2027

منذ 33 دقيقة
آخر تحديث: 17 - سبتمبر - 2022 2:21 مساءً
رئيس الصين

رئيس الصين شي جينبينغ

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قال نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ديفيد كوهين إن الرئيس الصيني شي جينبينغ أبلغ جيشه بأنه يريد أن يكون لدى الصين القدرة على السيطرة على تايوان بالقوة بحلول عام 2027.

وأضاف كوهين، في مؤتمر استخباراتي في ولاية ماريلاند،الجمعة، أن الاستخبارات الأمريكية لا تعتقد حاليا أن بكين اتخذت قرارا سواء بالمضي قدما أم لا بهذا الشأن.

وتابع: “ما نعرفه هو أن الرئيس الصيني أبلغ جيشه أنه بحلول عام 2027، يريد أن تكون لديه القدرة على السيطرة على تايوان بالقوة، إذا اختاروا ذلك”.

وذكر المسؤول الأمريكي أن “تقييمنا هو أنه لم يتخذ قرارا بفعل ذلك، لكنه طلب من جيشه أن يضعه في موقف حيث إذا كان هذا ما يريد فعله، فسيكون قادرا على ذلك”.

وأضاف كوهين. “لا يزال تقييم مجتمع الاستخبارات هو أن الرئيس الصيني مهتم بتايوان وبالسيطرة عليها من خلال وسائل غير عسكرية”.

وذكر المسؤول الأمريكي أن وكالة الاستخبارات المركزية تولي اهتماما كبيرا للدروس التي تتعلمها الصين من الحرب في أوكرانيا.

وقال: “نحن نراقب بعناية كيف يفهم الصينيون الوضع في أوكرانيا، وكيف كان أداء الروس، وكيف كان أداء الأوكرانيين، والآثار المترتبة على ذلك بالنسبة لخططهم الخاصة كما قد تكون في تايوان”.

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