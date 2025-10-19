الأحد 27 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 19 أكتوبر 2025 |
رئيس الصين يدعو "لتوحيد الصف مجددا" في رسالة لزعيمة المعارضة في تايوان

منذ 45 دقيقة
الرئيس الصيني شي جين بينغ

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، إلى بذل جهود من أجل “توحيد الصف مجددا” في رسالة تهنئة للزعيمة الجديدة لحزب المعارضة الرئيسي في تايوان والتي انتُخبت وسط اتهامات بتدخل بكين.

وفازت البرلمانية السابقة تشنغ لي وون، التي ستتولى منصب زعيم حزب كومينتانج في الأول من نوفمبر تشرين الثاني، بالانتخابات التي جرت أمس السبت في وقت يتصاعد فيه التوتر مع بكين التي تطالب بالسيادة على تايوان، وهو ما ترفضه تايبه بشدة.

ويدعم حزب كومينتانج منذ فترة طويلة تعزيز العلاقات مع الصين وهو الشريك المفضل للحوار مع بكين. وترفض الصين التحدث مع رئيس تايوان لاي تشينغ-ته وإدارته من الحزب الديمقراطي التقدمي، وتصفه بأنه “انفصالي”.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شي، بصفته رئيسا للحزب الشيوعي الصيني، قال لتشنغ في الرسالة إن على الحزبين تعزيز “الأساس السياسي المشترك”.

وأضاف أنه ينبغي للحزبين أيضا “توحيد الغالبية العظمى من الشعب في تايوان لزيادة تبادل العلاقات الودية والتعاون، وتعزيز التنمية المشتركة، وتسريع توحيد الصف مجددا على الصعيد الوطني”.

وعلى الرغم من خسارة حزب كومينتانج الانتخابات الرئاسية العام الماضي، فإنه وحليفه حزب الشعب التايواني الصغير يشغلان معا معظم المقاعد في البرلمان.

وتعارض تشنغ (55 عاما) زيادة الإنفاق الدفاعي لتايوان، وهو بند رئيسي في سياسة لاي، وفازت في انتخابات رئاسة الحزب على هاو لونغ بين رئيس بلدية تايبه السابق.

وطغت على الحملة الانتخابية اتهامات من جاو شاو كونغ، مرشح حزب كومينتانج لمنصب نائب الرئيس العام الماضي، بالتدخل الصيني فيها. وقال جاو إن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي نشرت معلومات مضللة عن هاو.

    المصدر :
  • رويترز

