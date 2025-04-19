رئيس المخابرات التركية يستقبل وفداً من حماس في أنقرة

التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن السبت بوفد من حركة حماس لبحث إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد، وآخر مستجدات الجهود المبذولة لوقف الإبادة الجماعية.

وقد استقبل قالن في تركيا رئيس مجلس شورى حماس محمد درويش ووفدا يرافقه، وناقشا قضية اتخاذ موقف مشترك ضد كافة خطط إسرائيل لتهجير فلسطينيي غزة.

وشارك في اللقاء أعضاء المجلس القيادي للحركة: خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين، ونزار عوض الله، وممثل الحركة في تركيا موسى عكاري.

وقد أكد قالن أن تركيا ستقف دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة.

وشدد اللقاء على رفض سياسات إسرائيل التوسعية والاحتلالية، كما تم التأكيد على استمرار دعم تركيا لكل الجهود الدولية، في هذا الإطار.

تعهد تركي

وتعهد قالن بأن تقف تركيا دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي أبدى إصرارا وصبرًا كبيرين لحماية أرضه رغم الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين، وسياسات التجويع التي تنفذها إسرائيل لتهجير فلسطينيي القطاع.

وقالت حماس -في بيان- إن اللقاء استعرض مجريات حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة والتجويع المستمر للمواطنين، ومنع إمدادات المياه والطعام، وتدمير ونسف المباني والمنشآت السكنية والبنى التحتية، وإنهاء مظاهر الحياة ومحاولة تهجير المواطنين من أرضهم.

وجددت قيادة الحركة استعدادها للتوصل الفوري إلى اتفاق شامل لتبادل الأسرى مقابل وقف الحرب والانسحاب من القطاع مع بدء الإعمار وإنهاء الحصار، والشروع الفوري بتطبيق المقترح المصري بإنشاء لجنة خاصة لإدارة قطاع غزة من مستقلين وشخصيات وطنية مهنية.

كما تطرق اللقاء إلى جرائم الاحتلال في الضفة المحتلة وخاصة في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك وعمليات التهجير المنظم التي يقوم بها جيش الاحتلال في مخيمات اللاجئين شمالي الضفة.

استئناف حرب الإبادة

يذكر أن إسرائيل استأنفت منذ 18 مارس/آذار الماضي جرائم الإبادة في قطاع غزة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين فلسطينيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

وفي مطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.