رئيس المخابرات الروسية: الأمن العالمي في أضعف لحظاته منذ الحرب العالمية الثانية

منذ ساعتين
رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين-رويترز

وصف سيرجي ناريشكين، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية، الوضع الأمني العالمي بأنه في أضعف لحظاته منذ الحرب العالمية الثانية، مشدداً على الحاجة إلى استعدادات للتنازل وتجنب اندلاع صراع عالمي.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ناريشكين قوله: “يمر العالم الآن بفترة حرجة للأمن العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، وهي مرحلة تتسم بتحول جذري في النظام الدولي”. وأضاف أن هناك “صراعاً حاداً” بين القوى العالمية والإقليمية الكبرى على تحديد قواعد النظام الدولي مستقبلاً.

وأكد أن “أهم مهمتنا هي ضمان استمرار التكيف مع الواقع الجديد دون اندلاع حرب كبرى، كما حصل في فترات تاريخية سابقة”.

كما كرر ناريشكين الموقف الروسي المعتاد بأن إدارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعرقل جهود السلام في أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب التي شنتها روسيا في فبراير 2022.

وشدد على أن هذه المرحلة الحساسة تتطلب من المجتمع الدولي اليقظة والمرونة لتجنب تحول التوترات الحالية إلى مواجهة عالمية شاملة.

    المصدر :
  • رويترز

