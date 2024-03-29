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رئيس الوزراء الأوكراني: كييف تتلقى 1.5 مليار دولار في إطار برنامج مع البنك الدولي

منذ ساعة واحدة
البنك الدولي

البنك الدولي

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قال دينيس شميهال رئيس الوزراء الأوكراني الجمعة إن أوكرانيا تلقت شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار في إطار برنامج تمويل مع البنك الدولي.

وكتب شميهال على منصة إكس “984 مليون دولار تأتي من اليابان و516 مليون دولار من المملكة المتحدة. وستغطي الأموال الإنفاق على الاحتياجات الاجتماعية والإنسانية وجهود إعادة الإعمار”.

هذا وقال أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني إنه تم تصدير ما يقرب من 34 مليون طن من البضائع عبر ممر النقل الأوكراني في البحر الأسود منذ بدء تشغيله في أغسطس\آب.

ودشنت أوكرانيا الممر بعدما انسحبت روسيا في يوليو\تموز من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وهددت باعتبار جميع السفن أهدافا عسكرية محتملة.

وذكر كوبراكوف على منصة إكس “مرت 1140 سفينة عبر الممر الأوكراني مصدرة 33.8 مليون طن من البضائع إلى 40 دولة حول العالم، من بينها 23.1 مليون طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية”.

وأضاف أن كمية البضائع تجاوزت بالفعل تلك المصدرة عبر مبادرة الحبوب السابقة.

وأغلب الصادرات الأوكرانية عبر البحر من الحبوب والزيوت النباتية وخام الحديد والمنتجات المعدنية.

    المصدر :
  • رويترز

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