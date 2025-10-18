رئيس الوزراء البريطاني:ملتزمون بدعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي

أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باتصال “مثمر” مع القادة الأوروبيين، أمس الجمعة، بعد ساعات من لقاء الرئيس الأوكراني مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض. وتعهد ستارمر بدعم أوكرانيا ليكون موقفها العسكري أقوى خلال الشتاء.

وفي منشور على موقع “إكس”، دعا ستارمر إلى “سلام عادل ودائم” في أوكرانيا.

وقال: “لقد أكدت مجدداً التزامنا الثابت بأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، وستواصل المملكة المتحدة إرسال المساعدات الإنسانية والدعم العسكري”.

وأكدت الحكومة البريطانية أن ستارمر تحدث مع زيلينسكي “لتأكيد دعم المملكة المتحدة الحازم لأوكرانيا”.

وقال متحدث باسم الحكومة إن الرجلين أكدا “التزامهما الثابت بأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي المستمر”.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن المتحدث قوله إن “رئيس الوزراء قال للرئيس زيلينسكي، إن تكتيكات المماطلة التي اتبعتها روسيا قبيل محادثات السلام أظهرت أن أوكرانيا كانت الطرف الجاد في تحقيق السلام”.

وتابع: “أضاف رئيس الوزراء أن المملكة المتحدة ستواصل تعزيز دعمها، وستضمن أن تكون أوكرانيا في أقوى موقف ممكن خلال الشتاء من خلال الدعم الإنساني والمالي والعسكري المستمر”.