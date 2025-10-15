رئيس الوزراء الروسي: ناقشنا مع سوريا التعاون في مجال الطاقة

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي الأربعاء إن المسؤولين الروس والسوريين ناقشوا التعاون المحتمل في مجال الطاقة خلال اجتماع في موسكو، بما في ذلك مشروعات النفط في سوريا.

وذكر نوفاك أن نقص النفط يمثل مشكلة كبيرة لسوريا في وقت تتطلع فيه إلى إعادة بناء اقتصادها وبنيتها التحتية بعد صراع استمر سنوات.

وأضاف نوفاك “تعمل الشركات الروسية في حقول النفط السورية منذ فترة طويلة. هناك حقول بحاجة إلى تطوير، وحقول أخرى متوقفة عن العمل وحقول جديدة”.

ويزور الرئيس السوري أحمد الشرع موسكو وأجرى محادثات في وقت سابق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.