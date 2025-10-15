الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس الوزراء الروسي: ناقشنا مع سوريا التعاون في مجال الطاقة

منذ 8 دقائق
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك

A A A
طباعة المقال

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي الأربعاء إن المسؤولين الروس والسوريين ناقشوا التعاون المحتمل في مجال الطاقة خلال اجتماع في موسكو، بما في ذلك مشروعات النفط في سوريا.

وذكر نوفاك أن نقص النفط يمثل مشكلة كبيرة لسوريا في وقت تتطلع فيه إلى إعادة بناء اقتصادها وبنيتها التحتية بعد صراع استمر سنوات.

وأضاف نوفاك “تعمل الشركات الروسية في حقول النفط السورية منذ فترة طويلة. هناك حقول بحاجة إلى تطوير، وحقول أخرى متوقفة عن العمل وحقول جديدة”.

ويزور الرئيس السوري أحمد الشرع موسكو وأجرى محادثات في وقت سابق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي يعلن إطلاق مشروع "بوابة الملك سلمان"
فلسطينيون يتجمعون حول سيارات الصليب الأحمر التي تنقل رهائن من غزة، بعد تسليمهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والسجناء بين حماس وإسرائيل، في وسط قطاع غزة، 13 أكتوبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: نتوقع التزام حماس بتسليم جميع الرهائن
الدولار.رويترز
الدولار يتراجع مقابل عملات رئيسية أخرى

الأكثر قراءة

وزير الزراعة نزار هاني
وزير الزراعة: قضية مياه تنورين علمتني درساً كبيراً
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
استراتيجية ترامب بعد غزة.. إيران على المحك ومستقبل "حزب الله" في الميزان
بلدية تنورين
بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا