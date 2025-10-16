الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من أحد تصويتين مقررين اليوم لحجب الثقة

منذ 15 دقيقة
سيباستيان لوكورنو

نجا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من أول تصويت من بين تصويتين لحجب الثقة مقررين في البرلمان الخميس، بعدما حصل على دعم قوي من الحزب الاشتراكي بفضل تعهده بتعليق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي يتبناه الرئيس إيمانويل ماكرون.

وحصل الاقتراح الذي قدمه حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد على 271 صوتا، أي أقل من العتبة المطلوبة وهي 289 صوتا لإسقاط حكومة لوكورنو التي لم يمضِ على تشكيلها سوى أسبوع.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مقترح ثان لحجب الثقة مقدم من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف خلال الساعة المقبلة، ولكن يبدو من المؤكد أنه سينجو منه أيضا.

    المصدر :
  • رويترز

