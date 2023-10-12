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رئيس الوزراء الفلسطيني: نعمل مع مصر لفتح ممرات آمنة إلى غزة

منذ 46 دقيقة
مواجهات بين الفلسطينيين والجيس الاسرائيلي (أرشيف)

مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الاسرائيلي (أرشيف)

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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الخميس إنه يعمل مع مصر لفتح ممرات لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة ووضع حد فوري لما وصفها “بالجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون‭”‬.

وأضاف في بيان أنه في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حصارها للقطاع في أعقاب هجوم مدمر شنته حماس عليها من غزة فإن “إغلاق كل المنافذ إلى القطاع ومنع المساعدات هو قتل جماعي لأهلنا في غزة”.

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس لاتخاذ خطوات لمنع تدهور أزمة غزة، ونددا بما وصفاه “بالعقاب الجماعي” الذي تمارسه إسرائيل على الفلسطينيين.

كما حذرا أيضا في بيان صدر بعد اجتماعهما في العاصمة الأردنية عمان من تزايد العنف وامتداده مع تفاقم أزمة إنسانية في ظل حملة القصف الإسرائيلي المكثفة في غزة بعد هجوم حماس المدمر.

    المصدر :
  • رويترز

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