رئيس الوزراء الكندي: سأجتمع مع ترامب في واشنطن الثلاثاء

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الجمعة إنه سيتوجه إلى واشنطن يوم الثلاثاء المقبل للاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد حملة انتخابية اتهم فيها الرئيس الأمريكي بمحاولة كسر كندا.

وفرض ترامب الذي يفكر في ضم كندا رسوما جمركية على بعض السلع الكندية. ودأب كارني على وصف الإجراءات الأمريكية بأنها خيانة، وقال في أثناء الحملة الانتخابية إنه سيمضي قدما في إجراء محادثات بشأن إقامة علاقات أمنية ودفاعية جديدة.

وقال كارني في مؤتمر صحفي “علاقتنا القديمة، القائمة على تزايد التكامل باستمرار، انتهت. المسائل المطروحة الآن هي كيف ستتعاون دولتانا في المستقبل وإلى أين سنمضي نحن في كندا”.

وقال كارني، وهو مصرفي سابق، إن خبرته في إدارة الأزمات تعني أنه أفضل شخص للتعامل مع ترامب.

وأضاف أنه يجب على كندا تقليص اعتمادها على الولايات المتحدة التي تستحوذ على 75 بالمئة من جميع الصادرات الكندية.