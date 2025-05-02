الجمعة 4 ذو القعدة 1446 ﻫ - 2 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس الوزراء الكندي: سأجتمع مع ترامب في واشنطن الثلاثاء

منذ 38 دقيقة
مارك كارني يؤدي اليمين رئيسا لوزراء كندا

مارك كارني يؤدي اليمين رئيسا لوزراء كندا

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الجمعة إنه سيتوجه إلى واشنطن يوم الثلاثاء المقبل للاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد حملة انتخابية اتهم فيها الرئيس الأمريكي بمحاولة كسر كندا.

وفرض ترامب الذي يفكر في ضم كندا رسوما جمركية على بعض السلع الكندية. ودأب كارني على وصف الإجراءات الأمريكية بأنها خيانة، وقال في أثناء الحملة الانتخابية إنه سيمضي قدما في إجراء محادثات بشأن إقامة علاقات أمنية ودفاعية جديدة.

وقال كارني في مؤتمر صحفي “علاقتنا القديمة، القائمة على تزايد التكامل باستمرار، انتهت. المسائل المطروحة الآن هي كيف ستتعاون دولتانا في المستقبل وإلى أين سنمضي نحن في كندا”.

وقال كارني، وهو مصرفي سابق، إن خبرته في إدارة الأزمات تعني أنه أفضل شخص للتعامل مع ترامب.

وأضاف أنه يجب على كندا تقليص اعتمادها على الولايات المتحدة التي تستحوذ على 75 بالمئة من جميع الصادرات الكندية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته
أمين حلف الأطلسي يطرح خطة إنفاق من مستويين لتلبية هدف ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب يقترح خفض 163 مليار دولار من الميزانية الاتحادية
علم رومانيا
مرشح يميني لرئاسة رومانيا: روسيا لا تشكل تهديداً لحلف الأطلسي

الأكثر قراءة

طقس لبنان
ماذا يحمل المنخفض الجوي القادم من تركيا إلى لبنان؟
العمال في عيدهم يئنون.. وهذا ما كشفه الأسمر لصوت بيروت حول الزيادات على الأجور!
تجمع العسكريين المتقاعدين
إقفال الطرق العامة في لبنان صباح غد.. تجمع العسكريين المتقاعدين يصعّد!