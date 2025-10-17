رئيس الوزراء المنغولي يستقيل بعد أربعة أشهر فقط من توليه المنصب

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينغوا) الجمعة إن رئيس الوزراء المنغولي غومبوغاف زاندانشاتار استقال من المنصب الي شغله قبل أربعة أشهر فقط بعد أن خسر تأييد البرلمان.

وذكرت شينغوا أن المشرعين صوتوا بعد اجتماع اليوم لصالح إقالة زاندانشاتار الذي سبق وأن شغل منصب وزير الخارجية ورئيس البرلمان.

وتم تعيين زاندانشاتار (55 عاما) ليصبح رئيس الوزراء البلاد الثاني والثلاثين في يونيو حزيران بعد استقالة سلفه الذي خسر تأييد البرلمان بسبب مزاعم فساد واحتجاجات في الشوارع.

ومن المتوقع أن يرشح رئيس منغوليا رئيس الوزراء القادم الذي يجب أن يوافق عليه البرلمان.

وهزت موجات من التقلبات السياسة المنغولية في السنوات القليلة الماضية وسط غضب شعبي بسبب الفساد وضعف الاقتصاد المحلي.

وستلقي إقالة اثنين من رؤساء الوزراء في غضون أشهر بظلال من الغموض بشأن استمرارية السياسة وتآكل معنويات المستثمرين في هذا البلد الغني بالموارد.