الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس الوزراء المنغولي يستقيل بعد أربعة أشهر فقط من توليه المنصب

منذ 5 دقائق
علم منغوليا

علم منغوليا

A A A
طباعة المقال

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينغوا) الجمعة إن رئيس الوزراء المنغولي غومبوغاف زاندانشاتار استقال من المنصب الي شغله قبل أربعة أشهر فقط بعد أن خسر تأييد البرلمان.

وذكرت شينغوا أن المشرعين صوتوا بعد اجتماع اليوم لصالح إقالة زاندانشاتار الذي سبق وأن شغل منصب وزير الخارجية ورئيس البرلمان.

وتم تعيين زاندانشاتار (55 عاما) ليصبح رئيس الوزراء البلاد الثاني والثلاثين في يونيو حزيران بعد استقالة سلفه الذي خسر تأييد البرلمان بسبب مزاعم فساد واحتجاجات في الشوارع.

ومن المتوقع أن يرشح رئيس منغوليا رئيس الوزراء القادم الذي يجب أن يوافق عليه البرلمان.

وهزت موجات من التقلبات السياسة المنغولية في السنوات القليلة الماضية وسط غضب شعبي بسبب الفساد وضعف الاقتصاد المحلي.

وستلقي إقالة اثنين من رؤساء الوزراء في غضون أشهر بظلال من الغموض بشأن استمرارية السياسة وتآكل معنويات المستثمرين في هذا البلد الغني بالموارد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الأسهم اليابانية- تعبيرية
الأسهم اليابانية تغلق على تراجع
الاختراق الإلكتروني - تعبيرية
اختراق أنظمة بمطارات في كندا وأميركا لبث رسائل تشيد بحماس
مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف
غزة تحت القصف
ويتكوف عن المرحلة الانتقالية في غزة: لا مستقبل لحماس بالقطاع

الأكثر قراءة

قصة شرائح زرعها الاحتلال للتصيد فاستخدمتها القسام لتواصل الأسرى وذويهم
القسام يُفاجئ الاحتلال: اتصالات الأسرى جرت عبر شرائح إسرائيلية زرعها الجيش في غزة
مناصرون لحزب الله يزورون ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله
نهاية العصر العسكري لحزب الله.. كيف حوّل قرار "إسناد غزة" ترسانة 40 عاماً لبنية منهارة؟
الغارات الاسرائيلية العنيفة التي استهدفت جنوب لبنان
فيديو.. أدرعي يوجّه رسالة إلى اللبنانيين عقب الغارات الاسرائيلية على الجنوب!