رئيس الوزراء الهندي: ملتزمون بتطوير العلاقات مع الصين

منذ 33 دقيقة
علم الهند

أشار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى وجود اتجاه إيجابي في العلاقات مع الصين خلال اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأحد، وقال إن هناك التزاما بتطوير العلاقات بين البلدين على أساس الثقة والاحترام.

ويزور مودي الصين للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وتحدث إلى شي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وهذا ثاني لقاء بين الزعيمين وكان الأول في روسيا العام الماضي.

وتحسنت العلاقات بين الخصمين الآسيويين منذ أن توصلا إلى اتفاق في أكتوبر تشرين الأول بشأن تسيير دوريات على حدودهما المتنازع عليها في منطقة الهيمالايا بعد اشتباك بين قوات الجانبين سقط فيه قتلى عام 2020.

