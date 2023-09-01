رئيس بلدية: إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من موسكو

كتب سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو على تطبيق تيليغرام أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة كانت تقترب من المدينة صباح اليوم الجمعة 1\9\2023.

وأضاف أن الطائرة المسيرة سقطت بالقرب من ليوبرتسي جنوب شرقي العاصمة الروسية.

هذا وطلبت أوكرانيا في وقت سابق من منتقدي وتيرة هجومها المضاد المستمر منذ ثلاثة أشهر أن “يصمتوا” في أوضح إشارة حتى الآن على استياء كييف من تسريبات لتصريحات مسؤولين غربيين يقولون إن قواتها تتقدم ببطء شديد.

فمنذ أن شنت أوكرانيا هجوما مضادا تستخدم فيه معدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات، استعادت أكثر من اثنتي عشرة قرية لكنها لم تتمكن بعد من اختراق الدفاعات الروسية الرئيسية.

ونقلت تقارير في صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست ومؤسسات إخبارية أخرى الأسبوع الماضي عن مسؤولين أمريكيين وغربيين قولهم إن الهجوم لم يرق إلى مستوى التوقعات. وانتقد البعض استراتيجية كييف، واتهموها بتركيز قواتها في الأماكن الخطأ.