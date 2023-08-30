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رئيس بلدية: سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2023 7:27 صباحًا
غارات روسية على كييف- أرشيفية

غارات روسية على كييف- أرشيفية

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قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تطبيق تيليغرام إن دوي انفجارات سُمع في العاصمة الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 30\8\2023.

وحث السكان على البقاء في مخابئ.

هذا وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من يوم الثلاثاء 29\8\2023 عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار، تشمل مزيدا من الصواريخ للدفاع الجوي وذخيرة للمدفعية ومعدات لإزالة الألغام ومركبات للخدمات الطبية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن الحزمة الأحدث تشمل معدات إضافية لإزالة الألغام وصواريخ للدفاع الجوي وذخيرة للمدفعية وأنظمة هيمارس الصاروخية وأكثر من ثلاثة ملايين علبة ذخيرة للأسلحة الصغيرة.

وأضاف بلينكن “ستقف الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا متحدين مع أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت”.

ووافق الكونغرس في وقت سابق على مبالغ لتمويل تلك المعدات.

    المصدر :
  • رويترز

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