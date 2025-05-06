رئيس بلدية كييف: روسيا تشن هجوماً صاروخياً على المدينة

قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف “إن وحدات الدفاع الجوي تحاول صد هجوم صاروخي روسي، وذلك بعد سلسلة من الانفجارات هزت المدينة”.

وقال شهود لرويترز إنهم سمعوا دوي سلسلة من الانفجارات القوية بعد الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي بقليل.

في حين، قالت وزارة الدفاع الروسية “إن قوات الدفاع الجوي تصدت لعشرات الطائرات الأوكرانية المسيرة التي هاجمت موسكو وأجزاء أخرى من البلاد اليوم الثلاثاء”.

وفي منشورين على تيليغرام، ذكرت وزارة الدفاع مواقع اعتراض 70 طائرة مسيرة في مناطق مختلفة، بما في ذلك موسكو ووسط روسيا وشبه جزيرة القرم الأوكرانية الواقعة في البحر الأسود والتي ضمتها موسكو عام 2014.

وأوقفت هيئة الطيران الروسية الرحلات الجوية في مطارين بموسكو هما فنوكوفو ودوموديدوفو مساء اليوم الثلاثاء.

وأفادت الوزارة بأن العدد الأكبر من المُسيرات أُسقط قرب الحدود الغربية لروسيا مع أوكرانيا، حيث أُسقطت 31 طائرة مسيرة في إقليم كورسك و14 في إقليم بريانسك. وذكر حاكم بريانسك أن امرأة لقيت حتفها هناك في هجوم بطائرة مسيرة.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين في منشورات منفصلة على تيليجرام إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ثماني طائرات مسيرة كانت تستهدف العاصمة.

وقال سوبيانين “اليوم، وعلى مدار اليوم، تصدت وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع لطائرات مسيرة معادية”.

ونشرت عدة وسائل إعلام روسية مقاطع مصورة تُظهر ما يُزعم أنه حطام طائرةمسيرة أسقطت في مدينة نوجينسك، الواقعة في الجزء الشرقي من منطقة موسكو.