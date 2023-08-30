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رئيس بلدية كييف: مقتل شخصين في قصف روسي على العاصمة

منذ 37 دقيقة
قصف روسي على كييف

قصف روسي على كييف- أرشيفية

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قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن ما لا يقل عن شخصين قتلا وأصيب ثالث في هجوم على العاصمة الأوكرانية اليوم الأربعاء 30\8\2023، فيما سقط حطام أهداف دمرتها الدفاعات الجوية على عدد من المباني.

وأضاف على تطبيق تيليجرام أن السلطات عثرت على الجثتين في مبنى غير سكني وأن الثالث أصيب بشظايا زجاج.

وأفاد كليتشكو باشتعال النار في عدة مبان.

ولم يوضح ما إذا كان الحطام من صواريخ أو طائرات مسيرة.

وكان كليتشكو قد قال على تطبيق تيليغرام إن دوي انفجارات سُمع في العاصمة الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 30\8\2023.

وحث السكان على البقاء في مخابئ.

    المصدر :
  • رويترز

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