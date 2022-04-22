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رئيس بلدية ماريوبول يدعو إلى "الإخلاء الكامل" للمدينة

22 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 22 - أبريل - 2022 12:43 مساءً
الهجمات الروسية شردت الملايين من اوكرانيا

الهجمات الروسية شردت الملايين من اوكرانيا

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في وقت تواصل القوات الأوكرانية مواجهة الهجوم الروسي على مدينة ماريوبول، أطلق رئيس البلدية نداء جديدا اليوم الجمعة من أجل “الإخلاء الكامل” للمدينة.

وقال رئيس البلدية فاديم بويتشينكو للتلفزيون الوطني “نحتاج لشيء واحد فقط .. الإجلاء الكامل للسكان. هناك حوالي 100 ألف شخص ما زالوا في ماريوبول”.

ولم يقدم بويتشينكو، الذي لم يعد في ماريوبول، أي تقارير جديدة بشأن وجود قتال في المدينة الواقعة على بحر آزوف أو حولها. لكنه قال دون الخوض في تفاصيل إن “استهزاء” القوات الروسية بمن تبقى في ماريوبول مستمر.

وقال بويتشينكو لرويترز في مقابلة أمس الخميس إن بوتين فقط هو من يمكنه أن يقرر مصير المدنيين الذين لا يزالون محاصرين في ماريوبول.

وفي ظل قصف عنيف، يعيش المواطنون الذين لم يفروا منذ بدء الحصار والقتال قبل نحو شهرين في معاناة دون كهرباء أو تدفئة أو مياه.

وقال بويتشينكو إن عشرات الآلاف من السكان قتلوا. ولا يتسنى التحقق من الأرقام.

لا ممرات إنسانية

وفي السياق، أعلنت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء إن أوكرانيا لا تحاول فتح أي ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من مدن وبلدات أوكرانية اليوم الجمعة.

وكتبت على فيسبوك “بسبب الخطر على الطرق اليوم 22 نيسان، لن تكون هناك ممرات إنسانية… إلى كل الذين ينتظرون إجلاءهم: تحلوا بالصبر.. من فضلكم انتظروا!”

وتمكنت قافلة صغيرة من مغادرة المدينة يوم الأربعاء، لتصل إلى مدينة زابوريجيا التي تسيطر عليها أوكرانيا في اليوم التالي.

    المصدر :
  • رويترز

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