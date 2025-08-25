الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس بلدية موسكو: وحدات الدفاع الجوي الروسية تدمر مُسيّرتين توجهتا صوب العاصمة

منذ 57 دقيقة
آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2025 9:07 صباحًا
طائرة مسيرة متجهة إلى موسكو

طائرة مسيرة متجهة إلى موسكو

A A A
طباعة المقال

قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين اليوم الاثنين إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مُسيّرتين كانتا في طريقهما صوب العاصمة الروسية.

وأضاف في منشور على تطبيق تيليغرام “خدمات الطوارئ تعمل في موقع سقوط الحطام”.

والسبت قال سوبيانين إن الدفاعات الجوية أسقطت، طائرة مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة الروسية، مضيفا أن متخصصين يفحصون الشظايا على الأرض.

وقالت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا) إن عدة مطارات في وسط روسيا علقت عملياتها بسبب مخاوف إزاء أمن المجال الجوي.

وذكر مسؤولون في مطار سان بطرسبرغ، ثاني أكبر المدن الروسية، أن عشرات الرحلات الجوية تأجلت.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت روسيا السبت السيطرة على قريتين في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، في إطار تكثيفها الضغط العسكري مع تسارع وتيرة الجهود الدبلوماسية لوضع حد للنزاع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تليغرام إن الجيش سيطر على قريتي سريدني وكليبان-بيك.

وتشكل السيطرة على القرية الثانية خطوة إضافية في اتجاه مدينة كوستيانتينيفكا، المعقل المهم على طريق كراماتورسك التي تضم قاعدة لوجستية كبيرة للجيش الأوكراني.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقرّ، الجمعة، بأن جمع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو “مهمة بالغة الصعوبة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول
خلاف ترامب مع الفيدرالي يثير قلق محافظي البنوك المركزية عالميًا
البنغالي الحائز على جائزة نوبل للسلام، محمد يونس، رئيسا للحكومة الانتقالية في بنغلادش - الأناضول
بنغلادش تعلن عجزها عن تحمل أعباء إضافية في ملف الروهينجا
رجل فلسطيني يجر عربة بينما يتصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية في مدينة غزة، 24 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
مستخدمة منهجية "التدمير الشامل".. إسرائيل بدأت عملية "محو غزة" من 3 محاور!

الأكثر قراءة

علم لبنان
حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!
علما السعودية ولبنان
مصدر دبلوماسي رفيع يكشف عن تفاصيل زيارة وفد فني سعودي إلى بيروت!
الشيخ بهاء رفيق الحريري
بهاء الحريري يشكر توم فليتشر على كلماته الصادقة.. ويطالب بتحرّك دولي عاجل