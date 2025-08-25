رئيس بلدية موسكو: وحدات الدفاع الجوي الروسية تدمر مُسيّرتين توجهتا صوب العاصمة

قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين اليوم الاثنين إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مُسيّرتين كانتا في طريقهما صوب العاصمة الروسية.

وأضاف في منشور على تطبيق تيليغرام “خدمات الطوارئ تعمل في موقع سقوط الحطام”.

والسبت قال سوبيانين إن الدفاعات الجوية أسقطت، طائرة مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة الروسية، مضيفا أن متخصصين يفحصون الشظايا على الأرض.

وقالت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا) إن عدة مطارات في وسط روسيا علقت عملياتها بسبب مخاوف إزاء أمن المجال الجوي.

وذكر مسؤولون في مطار سان بطرسبرغ، ثاني أكبر المدن الروسية، أن عشرات الرحلات الجوية تأجلت.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت روسيا السبت السيطرة على قريتين في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، في إطار تكثيفها الضغط العسكري مع تسارع وتيرة الجهود الدبلوماسية لوضع حد للنزاع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تليغرام إن الجيش سيطر على قريتي سريدني وكليبان-بيك.

وتشكل السيطرة على القرية الثانية خطوة إضافية في اتجاه مدينة كوستيانتينيفكا، المعقل المهم على طريق كراماتورسك التي تضم قاعدة لوجستية كبيرة للجيش الأوكراني.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقرّ، الجمعة، بأن جمع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو “مهمة بالغة الصعوبة”.