رئيس بيلاروس يتحدث عن موعد انسحاب القوات الروسية

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إنه سيلتقي في القريب العاجل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف لوكاشينكو، خلال استقباله اليوم للسياسي الأوكراني ألكسندر موروزوف: “ها هم يصرخون في ضجة شديدة: متى سيتم سحب القوات الروسية من بيلاروس؟. أرد عليهم بالقول، هذا شأن يخصني مع بوتين. سنلتقي معا في المستقبل القريب ونتخذ القرار، حول المواعيد وحول جدول الانسحاب. هذا أمر يخصنا فقط”.

وذكر لوكاشينكو أن القوات الروسية، ستغادر بيلاروس بقرار من الرئيسين بعد انتهاء التدريبات.

وتابع رئيس بيلاروس: “انظروا ماذا يفعل الأمريكيون: إنهم ينقلون [القوات] بالآلاف إلى حدودنا، مباشرة إلى بولندا ودول البلطيق. وتقوم بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى بنقل وحدات من قواتها المسلحة كذلك، ويظهر السؤال المشروع: متى ستقومون بسحب هذه القوات؟ طبعا هم لا يتطرقون إلى ذلك بل يواصلون الضغط علينا. سنسحب هذه القوات عندما نقرر ذلك مع الرئيس الروسي [فلاديمير بوتين]، وعندما تنتهي التدريبات هنا. سنتخذ نحن القرار، فهذه أرضنا”.

يذكر أن لوكاشينكو، قد أعلن في وقت سابق إن بلاده غير متورطة في تفاقم العلاقات مع أوكرانيا.

وأضاف رئيس بيلاروس، أنه يخطط لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في القريب العاجل.

وقبل يومين، بحث الرئيسان الروسي والبيلاروسي، رد الولايات المتحدة وحلف الناتو على المقترحات الروسية للضمانات الأمنية.