الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 7 أكتوبر 2025
رئيس تايوان: ترامب يستحق جائزة نوبل‭ ‬إذا أقنع الصين بالتخلي عن القوة ضد الجزيرة

منذ 15 دقيقة
الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته. رويترز

قال الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته إنه يتعين منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام إذ أقنع نظيره الصيني شي جين بينغ بالتخلي عن استخدام القوة ضد الجزيرة التي تعتبرها بكين إقليما منشقا.

وواشنطن أكبر داعمي تايوان على الساحة الدولية رغم عدم وجود علاقات رسمية بينهما، لكن لم يعلن ترامب، منذ توليه منصبه خلال العام الجاري، عن أي مبيعات أسلحة جديدة للجزيرة.

وقد يلتقي ترامب مع شي خلال الشهر الجاري، ويشعر خبراء في السياسة الخارجية والشعب التايواني بالقلق من أنه قد لا يكون ملتزما بالدفاع عن الجزيرة بالقدر الذي كان عليه الرؤساء الأمريكيون السابقون، وربما يعرض على بكين تنازلات لإبرام صفقة تجارية كبيرة.

وأشار لاي أثناء حديثه خلال الأسبوع الجاري في برنامج “كلاي ترافيس وباك سيكستون”، الذي يُبث على أكثر من 400 محطة إذاعية ويتبنى وجهات نظر محافظة، إلى تعليقات ترامب في أغسطس آب والتي قال فيها إن شي أبلغه بأن الصين لن تشن غزوا على تايوان طيلة فترة توليه الرئاسة الأمريكية.

ولم تتخل الصين عن استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها، فدائما ما ترسل جيشها إلى المياه المحيطة بالجزيرة وإلى التحليق في أجوائها.

وقال لاي “نأمل أن يواصل الرئيس ترامب دعمنا. حال إقناع ترامب الرئيس الصيني بوقف أي عدوان عسكري ضد تايوان، فسيكون الرئيس ترامب بلا أدنى شك فائزا بجائزة نوبل للسلام”.

وذكر ترامب أنه يستحق هذا التكريم الذي تلقاه أربعة من أسلافه في البيت الأبيض. وسيجري الإعلان عن الفائز بجائزة هذا العام في النرويج يوم الجمعة.

    المصدر :
  • رويترز

