رئيس جنوب أفريقيا: الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا

آثار الدمار بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا اليوم الثلاثاء إن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا، مؤكدا موقف بلاده من الحرب بعد محادثات في بريتوريا مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وامتنعت جنوب أفريقيا عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يدين الغزو الروسي لأوكرانيا وقاومت دعوات مطالبة بالتنديد بروسيا.

وقال رامافوسا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شولتس “التواصل والحوار والتفاوض.. لا أرى أي سبيل آخر سوى التفاوض والحوار”.

وتصف أوكرانيا وحلفاؤها ومنهم ألمانيا الحرب بأنها عدوان بلا مبرر في حين تصفها روسيا بأنها “عملية عسكرية خاصة” لإضعاف قدرات أوكرانيا العسكرية وضبط من تصفهم بأنهم قوميون خطرون.

وجنوب أفريقيا هي المحطة الثالثة والأخيرة في أول جولة أفريقية لشولتس منذ توليه منصبه في ديسمبر كانون الأول. وألمانيا هي ثاني أكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا ومصدر رئيسي للسائحين.

وتتم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، شهرها الثالث، فيما يواصل الجيش الروسي تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتصعيد الضغط على قوات حكومة كييف في دونباس بهدف تحرير المنطقة كاملة، في مقابل دعم غربي لكييف بالمال والعتاد العسكري، إضافة إلى فرض العقوبات الاقتصادية الخانقة على موسكو.

وفي آخر التطورات، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا كثفت عملياتها في دونباس للسيطرة على سفيرودونتسك وليشانسك وروبايزن.

وميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع ذخيرة أوكراني في دونباس، كان يضم مدافع هاوتزر الأميركية.