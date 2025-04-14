رئيس جنوب أفريقيا يعين مبعوثا خاصا لأمريكا وسط توتر العلاقات

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، اليوم الاثنين، تعيين نائب وزير المالية السابق مسيبيسي جوناس مبعوثا خاصا للولايات المتحدة.

وقال مكتب رامابوسا في بيان إن جوناس سيتولى “مسؤولية تعزيز الأولويات الدبلوماسية والتجارية والثنائية لجنوب أفريقيا. وسيقود المفاوضات، ويعزز الشراكات الاستراتيجية، ويتعاون مع المسؤولين الحكوميين الأمريكيين وقيادات القطاع الخاص لتعزيز مصالح بلادنا”.

وتوترت العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة بشدة منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني.

وخفضت الولايات المتحدة المساعدات المالية لجنوب أفريقيا وأرجعت هذا إلى عدم رضاها عن سياسات إصلاح الأراضي ودعوى الإبادة الجماعية المرفوعة من البلاد ضد إسرائيل حليفة واشنطن أمام محكمة العدل الدولية. كما طردت سفير جنوب أفريقيا الشهر الماضي.

وكان جوناس نائبا لوزير المالية في جنوب أفريقيا بين عامي 2014 و2017. وكان منتقدا شرسا للفساد في أثناء عمله بالحكومة.