رئيس فنلندا: ترامب يقترح العمل مع وأوروبا بشأن العقوبات على روسيا

منذ 43 دقيقة
ألكسندر ستوب

ألكسندر ستوب (رويترز)

قال رئيس فنلندا ألكسندر ستوب إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب اقترح في اتصال هاتفي مع زعماء أوروبيين الخميس أن تعمل الولايات المتحدة وأوروبا معا على فرض مزيد من العقوبات على روسيا، وإن العقوبات على النفط والغاز مطروحة للنقاش.

وأضاف ستوب لوسائل إعلام فنلندية بعد الاجتماع “يرى ترامب ضرورة أن نعمل معا بشأن سياسة العقوبات، وأن نبحث الآن عن طرق على وجه الخصوص لوقف آلة الحرب الروسية بالوسائل الاقتصادية”.

وأردف “في هذه الحالة هناك هدفان، وهما النفط والغاز. وسوف تناقش رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومستشارو ترامب المقربون هذا الأمر خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة”.

    المصدر :
  • رويترز

