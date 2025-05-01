رئيس كوريا الجنوبية المؤقت يترك منصبه وسط أزمة دستورية

أعلن رئيس كوريا الجنوبية المؤقت هان دوك سو استقالته من منصبه قبل الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وجاء إعلان الاستقالة في إحاطة صحفية قدمها دوك سو في العاصمة سيول، الخميس، وفقا لوكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وذكر أن قراره جاء “بعد النظر في ثقل المسؤولية في هذا الوقت الخطير والتفكير لفترة طويلة وبعناية”.

ويرى مراقبون أن دوك سو، الذي تولى منصب الرئيس بالنيابة بعد إقالة الرئيس السابق يون سوك يول من منصبه، اتخذ قرار الاستقالة حتى يتمكن من الترشح في الانتخابات الرئاسية في 3 يونيو/ حزيران القادم.

وكان رئيس الوزراء هان دوك سو تولى منصب الرئاسة بالوكالة، في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2024، عقب قرار البرلمان عزل رئيس البلاد يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة لتطبيق الأحكام العرفية.

وفي 3 ديسمبر الماضي، أعلن يول الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف “القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد”، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.

وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لمصلحة إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.

والأحكام العرفية مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.