رئيس كوريا الجنوبية: من الصعب قبول طلب واشنطن بمنح "مرونة" لعمليات قواتها على أراضينا

منذ 21 دقيقة
رئيس كزريا الجنوبية لي جيه-ميونغ

نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الاثنين عن رئيس البلاد لي جيه-ميونغ قوله إنه من الصعب على سول قبول طلب واشنطن بمنح “مرونة” لعمليات القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد.

وتعني هذه المرونة قدرة القوات الأمريكية على تعديل مواقعها أو تدريباتها أو تحركاتها دون قيود صارمة من الجانب الكوري الجنوبي، وهو ما يثير قلق سول بشأن سيادتها على أراضيها.

أدلى الرئيس الكوري الجنوبي بهذا التصريح على متن الطائرة التي أقلته إلى واشنطن حيث من المقرر أن يعقد اجتماع قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم.

وقال لي إنه يتوقع مناقشة قضايا الأمن القومي والإنفاق الدفاعي لكوريا الجنوبية وتفاصيل اتفاقية تجارية تم الاتفاق عليها بين البلدين أواخر يوليو تموز، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب.

    المصدر :
  • رويترز

