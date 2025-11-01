رئيس كوريا الجنوبية: واشنطن تمثل العامل الأبرز في علاقاتنا مع بيونغ يانغ

أكد رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تضطلع بالدور الأهم في إدارة علاقات بلاده مع كوريا الشمالية، رغم مساهمة الصين وروسيا في هذا الملف.

وأوضح لي، خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في منتدى دول آسيا والمحيط الهادي بمدينة جيونج جو، أنه يأمل في أن يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أداء دور “صانع السلام” في شبه الجزيرة الكورية.

وأشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن تغيير السلوك العدائي لكوريا الشمالية يحتاج إلى جهود كبيرة وتعاون واسع، مؤكداً أن تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية أمر حيوي، لا لمنطقة شمال شرق آسيا فقط، بل للعالم بأسره.