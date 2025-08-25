رئيس كوريا الجنوبية يرفض طلب واشنطن بمرونة أكبر لعمليات قواتها

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ، أن بلاده تجد صعوبة في قبول طلب واشنطن منح “مرونة” أكبر لعمليات القوات الأميركية المتمركزة على أراضيها، وفق ما نقلت وكالة “يونهاب”، اليوم الاثنين.

وتشير “المرونة” إلى السماح للقوات الأميركية بتعديل مواقعها أو تدريباتها أو تحركاتها العسكرية دون قيود صارمة من جانب سول، وهو ما يثير مخاوف كوريا الجنوبية بشأن سيادتها الوطنية.

وجاء تصريح الرئيس الكوري الجنوبي خلال رحلته إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قمة يبحثان خلالها قضايا الأمن القومي، والإنفاق الدفاعي لكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى تفاصيل الاتفاقية التجارية التي جرى التوصل إليها بين البلدين في يوليو الماضي.

نشر مقاتلات أميركية

في سياق متصل قال مسؤول في القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إنه تم نشر مقاتلات أميركية من طراز إف-35 في شبه الجزيرة الكورية للانضمام إلى التدريبات المشتركة الصيفية الجارية بين سول وواشنطن.

ويأتي نشر حوالي 10 طائرات من طراز إف-35 في الوقت الذي تجري فيه مناورات أولتشي فريدوم شيلد (يو.إف.إس) السنوية للحليفين لمدة 11 يوما وستختتم يوم الخميس المقبل، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ووفقا للمسؤول في القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، تم نشر كل من طرازي إف-35 أيه وإف-35 بي، المخصصين للقوات الجوية الأميركية ومشاة البحرية الأميركية على التوالي، في قاعدة كونسان الجوية ضمن النشر المؤقت.

إف-35أيه وإف-35بي

وخلال نشرها، من المقرر أن تتدرب المقاتلات الأميركية مع نظيراتها الكورية الجنوبية، مع التركيز على مناورات الدفاع الجوي وتعزيز التكامل، لتعزيز جاهزيتها المشتركة وردع التهديدات المحتملة في المنطقة.

ويعتبر كل من إف-35أيه وإف-35بي من الأصول الجوية الأميركية الرئيسية، حيث يعمل طراز إف-35أيه من مدارج تقليدية بمدى أكبر وحمولة أكبر للضربات والتفوق الجوي، بينما يتمتع طراز إف-35 بي بقدرة على العمليات المرنة من السفن أو القواعد القاسية بناءً على قدرته على الإقلاع القصير والهبوط العمودي.

وينظر إلى النشر المؤقت على أنه جهود لتعزيز الوضع الدفاعي المشترك للحليفين، حيث علق قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية الجنرال كزافييه برونسون مؤخرا على كيفية مساعدة النشر الدوري لطائرات مقاتلة من الجيل الخامس في سد الثغرات الناجمة عن نقل بطاريات باتريوت الأميركية إلى الشرق الأوسط.

وفي حديثه للصحافيين في 8 أغسطس/آب، أكد برونسون على أهمية إعطاء الأولوية “للقدرات” على “الأعداد”، حيث أكد على الحاجة إلى تغيير في وضع قوات القوات الأميركية في كوريا الجنوبية.

وفيما يتعلق بإمكانية النشر الدائم أو النشر التناوبي المنتظم لطائرات إف-35 في كوريا الجنوبية، قال المسؤول في القوات الأميركية في كوريا إن القوات تقيم باستمرار النهج الذي يركز على القدرات، مضيفاً أن أي تغيير في وضع القوات سيتم الإعلان عنه من خلال القنوات المناسبة.