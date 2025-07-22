الثلاثاء 27 محرم 1447 ﻫ - 22 يوليو 2025 |
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رئيس كوريا الجنوبية يعلن مناطق كوارث بعد سيول

منذ 40 دقيقة
الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ

الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ

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أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، اليوم الثلاثاء، ست مناطق بالدولة مناطق كوارث خاصة بعد أيام من هطول أمطار غزيرة خلفت دمارا في أجزاء من البلاد.

وهدأ الطقس شديد الأمطار حاليا، لكن تقارير إعلامية ذكرت أن الأمطار الغزيرة تجتاح مناطق بكوريا الشمالية المجاورة.

وقالت وزارة الداخلية والأمن في كوريا الجنوبية إن نحو 19 شخصا لقوا حتفهم وما زال تسعة في عداد المفقودين حتى صباح اليوم الثلاثاء، بينما يبلغ عدد النازحين 2549 شخصا.

وأضافت الوزارة أن نحو 3776 منشأة، بما في ذلك منازل ومتاجر ومصانع، تحتاج إلى تنظيف وتطهير من آثار المياه والحطام والأتربة.

وأتاح إعلان الرئيس لي عن مناطق الكوارث الخاصة، بما في ذلك منطقة جابيونج على مشارف سول، للسلطات الحصول على الدعم الإداري والمالي الطارئ اللازم لمساعدة المتضررين.

وطلب الرئيس في وقت سابق من المسؤولين الحكوميين “بذل كل الجهود الممكنة” في البحث عن الأشخاص المفقودين.

    المصدر :
  • رويترز

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