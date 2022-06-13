رئيس كولومبيا: مقتل قيادي بارز منشق عن القوات المسلحة الثورية

قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي إن قياديا بارزا في مجموعة إجرامية يديرها متمردون سابقون لقي حتفه خلال عملية عسكرية فجر الاثنين مضيفا أنه متهم بقتل زعماء اجتماعيين وتنفيذ تفجيرات سيارات وتنسيق تهريب مخدرات مع عصابات الجريمة المنظمة في المكسيك.

وقتل ليدر جوهاني نوسكو، المعروف باسم مايمبو، في منطقة جبلية في بلدية سواريث بإقليم كاوكا الكولومبي.

وكانت الحكومة قد وعدت بمكافأة بقيمة 256 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان مايمبو.

وقال دوكي في كلمة عبر الفيديو “تكشف العملية استمرار سقوط رموز الشر أينما وجدوا. لن يكون لهم مكان يختبئون فيه أو ملجأ”.

قال وزير الدفاع دييجو مولانو إن مايمبو كان أحد أسوأ المجرمين في كولومبيا.

ويمثل المنشقون بقيادة جنتيل دوارتي، ومن بينهم مايمبو، هم أحد مجموعتين أسسهما أعضاء سابقون في القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) الذين رفضوا اتفاق السلام عام 2016 الذي أنهى دور الجماعة المتمردة في النزاع الداخلي المسلح في كولومبيا.

قال الجنرال لويس فرناندو نافارو، قائد الجيش الكولومبي ، إن مايمبو كان يقود 12 من الكيانات المنشقة عن القوات المسلحة الثورية الكولومبيية، تضم أكثر من 1800 مقاتل.

وبالرغم من تسريح حوالي 13 ألف عضو سابق في (فارك) بموجب اتفاق السلام، ظل آخرون مسلحين تحت قيادة دوارتي، إضافة إلى مجموعة ثانية تعرف باسم سيجوندا ماركيتاليا بقيادة إيفان ماركيز.