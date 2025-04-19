رئيس كولومبيا يربط معاناة يسوع بآلام الفلسطينيين في غزة

طالب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، تزامنا مع احتفالات “الجمعة العظيمة”، إلى التفكير في الشعب الفلسطيني الرازح تحت إبادة جماعية دموية.

جاء ذلك في منشور له بحسابه على منصة “إكس” الجمعة، حيث نشر بيترو صورة لمدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية وهو محتجز من قبل جنود إسرائيليين.

وقال الرئيس بيترو: “دعونا نفكر في شعب فلسطين، موطن يسوع أثناء آلامه وموته، الذي يرزح الآن تحت إبادة جماعية دموية”.

ويُعد “الجمعة العظيمة” واحدا من أبرز الاحتفالات الدينية المسيحية التي “تحيي ذكرى صلب السيد المسيح وموته”، وفقا للمعتقدات المسيحية.

وكان بيترو نشر على حسابه لقطات لحظة سير أبو صفية نحو الدبابات الإسرائيلية وقال معلقاً عليها: “الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية بطلٌ حقيقيٌّ في أخلاقيات الطب وخدمة شعبه. سجنه لا يُظهر إلا جبن النظام القاسي الذي اعتقله. حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، بطلٌ حقيقي”.

وفي 3 مايو/ أيار 2024، أعلن بيترو قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل على خلفية هجماتها المستمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال في بيان بتاريخ 30 مارس/ آذار الماضي: “عندما يغادر (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، سنعيد العلاقات مع إسرائيل. سيدفع نتنياهو ثمن أفعاله أمام التاريخ كقاتل أطفال”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.