رئيس مجلس القيادة اليمني يكشف: محاولة حوثية فاشلة لاغتيال المبعوث الأممي إلى اليمن

كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس الثلاثاء، أن أجهزة أمنية حكومية أحبطت محاولة حوثية لاغتيال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

وأبلغ العليمي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل فيناليس وعددا من السفراء الأوروبيين، خلال لقاء في عدن، أن الأجهزة الأمنية كشفت خلال الأسابيع الأخيرة عن “إحدى أخطر الخلايا” الحوثية.

وذكر أن هذه الخلية نفذت عملية اغتيال موظف برنامج الغذاء العالمي في محافظة تعز في 2023، وعدد من القادة والناشطين والصحافيين، مضيفاً أنها سعت “لاغتيال المبعوث الأممي في محاولة لخلط الأوراق في المحافظات المحررة، والتأثير على تقديرات المجتمع الدولي بشأن قدرات الحكومة لتأمين مناطق نفوذها”، بحسب تعبيره.

وأضاف: “ما نواجهه ليس تمرداً داخلياً فحسب، بل تهديد عابر للحدود لجماعة مسلحة تحتجز موظفي الإغاثة الأممية، وتدير خلايا اغتيالات في المناطق المحررة”.

كما تطرق العليمي إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وحث الأوروبيين على اتخاذ قرارات عاجلة لتصنيف الجماعة “منظمة إرهابية”، واتخاذ “تدابير واقعية” لعزلها.

ولفت رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى مواصلة جماعة الحوثي ما أسماها “حربها الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب اليمني وتدمير ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي، بالذهاب إلى إصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي، في تحد صريح لكل الجهود الرامية لتحسين الظروف المعيشية في البلاد”.

وجدد العليمي “التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية في إيصال مساعداتها الاغاثية إلى مستحقيها في مختلف أنحاء البلاد”.