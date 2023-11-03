الجمعة 19 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 3 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس وزراء إيرلندا: تصرفات إسرائيل في غزة "شيء يقترب من الانتقام"

منذ 41 دقيقة
رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار

رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار

A A A
طباعة المقال

وصف رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار الجمعة تصرفات إسرائيل في غزة بأنها “شيء يقترب من الانتقام” في بعض من أقوى الانتقادات الموجهة لإسرائيل من قبل زعيم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن ما لا يقل عن 9061 شخصا قتلوا في غزة منذ أن شنت إسرائيل هجومها على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة ردا على الهجمات القاتلة التي شنها مسلحو حماس على جنوب إسرائيل.

وقال فارادكار للصحفيين خلال زيارة لكوريا الجنوبية، وفقا لتصريحات بثتها إذاعة آر.تي.إي الرسمية “أعتقد اعتقادا راسخا بأن … لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولها الحق في ملاحقة حماس.

“ما أراه يحدث في الوقت الحالي ليس مجرد دفاع عن النفس. يبدو أنه يشبه شيئا أقرب إلى الانتقام… ليس هذا هو الوضع الذي ينبغي أن نكون عليه”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

كتائب القسام
طوفان الأقصى
كتائب القسام: باغتنا قوة صهيونية وأجهزنا على 4 جنود من مسافة صفر
علم تركيا
تراجع طفيف للتضخم في تركيا إلى 61.4% خلال أكتوبر
معبر كرم أبو سالم
طوفان الأقصى
إسرائيل تعيد آلاف العمال القادمين من غزة

الأكثر قراءة

شاني لوك
طوفان الأقصى
لم يقطع رأسها.. والد الألمانية شاني يكذب رئيس إسرائيل
جورجيا ميلوني
مكالمة هاتفية تفضح المستور.. رئيسة وزراء ايطاليا تقع في فخ من العيار الثقيل
قنابل مضيئة فوق مناطق في جنوب لبنان
تطورات دمويّة في الجنوب.. القصف الإسرائيلي يتسبّب بسقوط شهداء وجرحى