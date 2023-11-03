رئيس وزراء إيرلندا: تصرفات إسرائيل في غزة "شيء يقترب من الانتقام"

وصف رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار الجمعة تصرفات إسرائيل في غزة بأنها “شيء يقترب من الانتقام” في بعض من أقوى الانتقادات الموجهة لإسرائيل من قبل زعيم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن ما لا يقل عن 9061 شخصا قتلوا في غزة منذ أن شنت إسرائيل هجومها على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة ردا على الهجمات القاتلة التي شنها مسلحو حماس على جنوب إسرائيل.

وقال فارادكار للصحفيين خلال زيارة لكوريا الجنوبية، وفقا لتصريحات بثتها إذاعة آر.تي.إي الرسمية “أعتقد اعتقادا راسخا بأن … لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولها الحق في ملاحقة حماس.

“ما أراه يحدث في الوقت الحالي ليس مجرد دفاع عن النفس. يبدو أنه يشبه شيئا أقرب إلى الانتقام… ليس هذا هو الوضع الذي ينبغي أن نكون عليه”.