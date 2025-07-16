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رئيس وزراء العراق يوجه بالتحقيق في هجمات مسيرات على حقول نفط كردستان

منذ 12 ساعة
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

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أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بالتحقيق في استهداف حقول نفطية بإقليم كردستان مع تكرار الهجمات في الفترة الأخيرة.

وتعرضت حقول نفط في إقليم كردستان العراق شبه المستقل لهجمات بمسيرات مفخخة لليوم الثالث اليوم الأربعاء، مما تسبب في وقف الإنتاج بحقلين تشغلهما شركة دي.إن.أو النرويجية.

وقالت الشركة التي تشغل حقلي طاوكي وبيشكابير بمنطقة زاخو الحدودية المتاخمة لتركيا، إنها أوقفت الإنتاج بشكل مؤقت بعد انفجارات لم تسفر عن إصابات.

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان على فيسبوك أن الحقلين تعرضا لهجمات بثلاث مسيرات مفخخة دون أن تسفر عن إصابات، لكنها تسببت في أضرار مادية.

وقالت دي.إن.أو: “يجري حاليًا تقييم للأضرار، وتتوقع الشركة استئناف الإنتاج فور اكتمال التقييم”، وفق ما نقلته “رويترز”.

كما تعرض حقل نفطي آخر، تشغله شركة هنت أويل ومقرها الولايات المتحدة، لهجوم في وقت لاحق بمنطقة دهوك شمال العراق. ولم ترد تفاصيل أخرى حول الهجوم.

وأمس الثلاثاء، أدى هجوم بمسيرة إلى توقف الإنتاج في حقل سرسنك النفطي في إقليم كردستان العراق قبل ساعات فقط من توقيع الشركة الأميركية المشغلة له اتفاق مبادئ مع الحكومة العراقية لتطوير حقل آخر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم أمس، لكن مصادر أمنية في إقليم كردستان العراق قالت إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطائرة المسيرة جاءت من مناطق خاضعة لسيطرة فصائل متحالفة مع إيران.

وسقطت طائرتان مسيرتان يوم الاثنين في حقل خورملة النفطي بالقرب من أربيل في كردستان العراق، مما أدى إلى تضرر أنابيب المياه في الحقل.

    المصدر :
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