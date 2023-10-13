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رئيس وزراء: المجر لن تسمح بأي مسيرات تؤيد "المنظمات الإرهابية"

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان

رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان

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قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للإذاعة العامة الجمعة إن المجر لن تسمح بأي مسيرات تؤيد “المنظمات الإرهابية”، مضيفا أن جميع المواطنين المجريين يجب أن يشعروا بالأمان، بغض النظر عن معتقداتهم أو أصولهم.

وقال أوربان “من الصادم أن تكون هناك مسيرات تعاطف تدعم الإرهابيين في أنحاء أوروبا”، وذلك في تصريحات على خلفية تداعيات في أوروبا لهجوم حماس يوم السبت.

وأضاف “هناك محاولات حتى في المجر. لكننا لن نسمح بمسيرات التعاطف التي تدعم المنظمات الإرهابية لأن ذلك من شأنه أن يشكل تهديدا إرهابيا للمواطنين المجريين”.

    المصدر :
  • رويترز

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