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رئيس وزراء اليونان: ندعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 7 - مايو - 2025 3:28 مساءً
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يرحب بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل اجتماعهما في أثينا، اليونان، 7 مايو/أيار 2025. رويترز

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يرحب بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل اجتماعهما في أثينا، اليونان، 7 مايو/أيار 2025. رويترز

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قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء إن أثينا تدعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، وتقدر الدور المحوري لمصر.

وأضاف ميتسوتاكيس بعد لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أثينا “الأولوية القصوى هي وقف الأعمال القتالية وعودة تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين”.

وأضاف أن الخطة تُشكل أساسا واقعيا للنقاش عقب انتهاء الحرب.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي ظهر اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء اليوناني مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة اليونانية أثينا.

وقال السيسي إن اليونان ومصر ستوقعان اتفاقية “شراكة استراتيجية” اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تسعى فيه الدولتان لتعزيز التنسيق السياسي بما يساعد في حماية الاستقرار في شرق البحر المتوسط.

وأضاف السيسي خلال لقاء بثه التلفزيون مع نظيره اليوناني كونستانتينوس تاسولاس في أثينا أن علاقات البلدين تاريخية وأنهما يمتلكان الأسس اللازمة لتعزيز هذه العلاقات.

وأضاف أن اليوم ستتاح للبلدين فرصة توقيع إعلان مشترك لشراكة استراتيجية.

    المصدر :
  • رويترز

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