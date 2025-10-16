الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
رئيس وزراء اليونان يعلن الاتفاق مع مصر بشأن مستقبل دير سانت كاترين

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس

قالت اليونان اليوم الخميس إنها اتفقت مع مصر على مستقبل دير سانت كاترين عند سفح جبل سيناء في مصر، وهو أحد أقدم مواقع العبادة المسيحية في العالم، والذي تسبب وضعه في خلاف دبلوماسي بين البلدين.

كانت أثينا قد أبدت قلقها بشأن خطط مصر لتطوير مشروع سياحي حول الموقع الذي تشير المعتقدات التوراتية إلى أن موسى تلقى فيه الوصايا العشر. ولا يزال الموقع المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي يضم رهبانا من الروم الأرثوذكس.

في وقت سابق من العام، أصدرت محكمة مصرية حكما قضائيا يطلب من الرهبان إخلاء عدة قطع من الأراضي ومرافق العبادة التي استخدمها الرهبان لقرون من الزمن، على أساس أنها سبق الحصول عليها بشكل غير قانوني.

لكن بعد مفاوضات، قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس ودبلوماسيون إن اليونان ومصر وضعتها اللمسات الأخيرة على اتفاق خارج المحكمة ستوقعه قيادة الدير والسلطات المصرية.

وأضاف في خطاب ألقاه بالبرلمان إن الاتفاق “يضمن للدير طابعه إلى الأبد… يحظر أي تحويل للدير وكذلك أماكن العبادة الأخرى”.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية اليونانية إن الاتفاق سيتم توقيعه في الأسابيع المقبلة.

ولم يرد المسؤولون المصريون بعد على طلب للتعليق.

وتأسس دير سانت كاترين في القرن السادس الميلادي، وتشير بيانات اليونسكو إلى أنه أقدم دير مسيحي لا يزال يستخدم في وظيفته الأصلية.

ومكتبته واحدة من أكثر المكتبات اتساعا في العالم، وتحتوي على بعض من أقدم المخطوطات المسيحية في العالم.

    المصدر :
  • رويترز

