رئيس وزراء باكستان يرحب بخطة ترامب للسلام في غزة

منذ دقيقتان
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الاثنين، باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وكتب على منصة إكس أن السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين ضروري للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في المنطقة.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، إن إسرائيل وآخرين “قريبون للغاية” من التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وذكر ترامب، الذي كان يقف إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أن الاتفاق سيشمل الدول العربية وينبغي أن يساعد على تحقيق سلام أوسع في الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب للصحفيين “نحن على الأقل قريبون بشدة. وأعتقد أننا تجاوزنا مرحلة الاقتراب الشديد… وأريد أن أشكر بيبي (نتنياهو) على اتخاذه تحركا إيجابيا والقيام بعمل جيد”.

وحث الرئيس الأمريكي الفلسطينيين اليوم الاثنين على “تحمل مسؤولية مصيرهم” من خلال الدفع نحو قبول اتفاق سلام مع إسرائيل قال إنه سيهيئ ظروفا لأمن إسرائيل الدائم.

وقال ترامب وهو يقف إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض “هناك كثير من الفلسطينيين الراغبين في العيش بسلام”.

وأضاف “أدعو الفلسطينيين إلى تحمل مسؤولية مصيرهم، لأن هذا ما نقدمه لهم”.

وتابع ترامب “إذا لم تكمل السلطة الفلسطينية الإصلاحات التي وضعتها… فلن يلوموا إلا أنفسهم”.

    المصدر :
  • رويترز

