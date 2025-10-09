رئيس وزراء بريطانيا يرحب بالمرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام في غزة ويطالب بتنفيذها فورًا

رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، مشددًا على ضرورة تنفيذها بالكامل دون أي تأخير.

وقال ستارمر في بيان:”أرحب بالأنباء التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة”.

وأضاف:”يجب الآن تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل ودون تأخير، وأن يصاحبه رفع فوري لجميع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة”.

وأكد ستارمر أهمية تسريع إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون لضمان تطبيق الاتفاق بما يخدم المدنيين ويعزز فرص إحلال السلام.