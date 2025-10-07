رئيس وزراء قطر ينضم غداً لمحادثات بمصر تتناول خطة ترامب بشأن غزة

قال مسؤول مطلع لرويترز، اليوم الثلاثاء “إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سينضم غدا الأربعاء إلى محادثات تستضيفها مصر لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة”.

وأضاف المسؤول “بعد مرور يومين على بدء المحادثات، يتوجه رئيس الوزراء القطري إلى مصر للقاء وسطاء آخرين، من بينهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بهدف دفع خطة وقف إطلاق النار في غزة واتفاق إطلاق سراح الرهائن”.

وانتهت مساء اليوم الثلاثاء في شرم الشيخ جلسة مفاوضات اليوم الثاني بين الوسطاء ووفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتركزت على خرائط الانسحاب وجدولة الإفراج عن الأسرى، في حين تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وجود فرصة جدية لتحقيق إنجاز في المحادثات.

وقال مصدر قيادي في حركة حماس للجزيرة إن وفد الحركة طالب بربط مراحل الإفراج عن أسرى الاحتلال بمراحل الانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وقال المصدر القيادي في حماس، في تصريحاته للجزيرة، إن وفد الحركة أكد أن الإفراج عن آخر أسير يجب أن يتزامن مع آخر انسحاب لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وإنه شدد على ضرورة الحصول على ضمانات دولية لوقف نهائي للحرب وانسحاب كامل لقوات الاحتلال.

وكشفت مصادر أميركية وإسرائيلية لموقع أكسيوس الأميركي أن جلسات اليوم الثاني من مفاوضات شرم الشيخ اتسمت بطابع فني، وتركزت على معالجة الفجوات المتبقية بين الأطراف.

وقال القيادي في حماس فوزي برهوم إن وفد الحركة في مصر يبذل جهودا مكثفة لتذليل كل العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق شامل، يضمن وقفا كاملا لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم.