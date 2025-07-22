رئيس وزراء كندا: سنستغل الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للصحفيين اليوم الثلاثاء إن بلاده ستستغل الوقت المتاح من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة رغم كون المحادثات معقدة.

وأجاب كارني عن سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس آب قائلا “سنرى”.

وصرح ترامب في رسالة إلى كارني الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 35% على السلع الكندية اعتبارًا من الأول من أغسطس، لكن البيت الأبيض يقول إن الرسوم الجديدة لن تُطبق على السلع المتوافقة مع اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، وفقا لصحيفة “تورونتو ستار” الكندية.

ولم ترد كندا رسميًا بعد على هذا التهديد الأخير، أو على تحركات ترامب الأخيرة لفرض رسوم جمركية باهظة على واردات النحاس ومضاعفة الرسوم الحالية على الصلب والألمنيوم.

واتفق كارني وترامب الشهر الماضي على العمل من أجل إبرام اتفاقية تجارية وأمنية جديدة بحلول 21 يوليو، لكن الرئيس الأمريكي أرجأ من جانب واحد الجدول الزمني للتوصل إلى اتفاق.