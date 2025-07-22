الثلاثاء 27 محرم 1447 ﻫ - 22 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس وزراء كندا: سنستغل الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للصحفيين اليوم الثلاثاء إن بلاده ستستغل الوقت المتاح من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة رغم كون المحادثات معقدة.

وأجاب كارني عن سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس آب قائلا “سنرى”.

وصرح ترامب في رسالة إلى كارني الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 35% على السلع الكندية اعتبارًا من الأول من أغسطس، لكن البيت الأبيض يقول إن الرسوم الجديدة لن تُطبق على السلع المتوافقة مع اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، وفقا لصحيفة “تورونتو ستار” الكندية.

ولم ترد كندا رسميًا بعد على هذا التهديد الأخير، أو على تحركات ترامب الأخيرة لفرض رسوم جمركية باهظة على واردات النحاس ومضاعفة الرسوم الحالية على الصلب والألمنيوم.

واتفق كارني وترامب الشهر الماضي على العمل من أجل إبرام اتفاقية تجارية وأمنية جديدة بحلول 21 يوليو، لكن الرئيس الأمريكي أرجأ من جانب واحد الجدول الزمني للتوصل إلى اتفاق.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الخارجية البرتغالي باولو رانغيل
    البرتغال تلمح إلى دعمها لمقترح المغرب بشأن الصحراء الغربية
    فلسطيني يحمل جثمان ابن أخيه، الرضيع يوسف الصفدي البالغ من العمر ستة أسابيع، الذي توفي جوعًا وفقًا لمسؤولي الصحة، في مدينة غزة في 22 يوليو/تموز 2025. رويترز
    غزة تحت القصف
    الكارثة الإنسانية تتفاقم في غزة.. الجوع ينهي حياة رضيع في القطاع!
    بدء دخول الحافلات إلى السويداء لإخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة
    لإخراج العائلات المحتجزة.. الحافلات تبدأ بالدخول إلى السويداء

    الأكثر قراءة

    محطة محروقات - تعبيرية
    خسائر محطات المحروقات في لبنان تتخطى المليون دولار!
    المبعوث الأمريكي توم باراك
    الإطلالة الثالثة لباراك.. هل ستكون الأخيرة قبل الطوفان المتوقع؟
    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والمبعوث الاميركي السفير توماس باراك
    لبنان يتأهب.. محادثاتٌ مصيريّة وأسبوعٌ حرج