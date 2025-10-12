رئيس وزراء كندا يتوجه لشرم الشيخ لحضور القمة الخاصة بإنهاء حرب غزة

قال مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الأحد “إن رئيس الوزراء سيتوجه إلى شرم الشيخ في مصر لحضور قمة يشارك فيها عدد من زعماء العالم بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة”.

وفي سياقٍ متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حققت انتصارات كبيرة، لكن الحرب لم تنته، ولا تزال هناك تحديات كبيرة أمامها، معتبرا أن عودة الأسرى إلى إسرائيل “حدث تاريخي”.

وأكد نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- أن إسرائيل مستعدة لاستقبال المحتجزين المفرج عنهم من جانب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الفور، وذلك في وقت يستعد فيه قادة العالم للتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة سلام دولية تبحث مستقبل غزة التي دمرتها الحرب.

وأفاد بيان أصدره مكتب نتنياهو بأنه ناقش الأمر مع منسق شؤون الرهائن بالحكومة الإسرائيلية جال هيرش. وأضاف البيان أن “إسرائيل مستعدة وجاهزة لاستقبال جميع رهائننا على الفور”.

وقد أعلنت إسرائيل اليوم الأحد أن عملية إطلاق سراح المحتجزين الأحياء في قطاع غزة ستبدأ في وقت مبكر من صباح غد الاثنين، مشددة على أنه سيُفرج عنهم دفعة واحدة، ومن ثم سيُطلق سراح الأسرى الفلسطينيين، وسط تواصل الاتصالات مع الوسطاء للتوصل إلى قوائم الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية بدء نقل حافلات للصليب الأحمر الدولي إلى جنوب إسرائيل استعدادا لاستقبال المحتجزين.