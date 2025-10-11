رئيس وزراء مدغشقر يحث على الحوار بعد انضمام جنود من الجيش لمحتجين

دعا رئيس وزراء مدغشقر روفين فورتونات زافيسامبو إلى التحلي بالهدوء والوحدة اليوم السبت، بعد ساعات من انضمام بعض الجنود إلى متظاهرين شبان ومرافقتهم عند دخولهم ساحة 13 مايو في تناناريف لأول مرة منذ اندلاع المظاهرات في الشهر الماضي.

واندلعت المظاهرات، المستوحاة من حركات جيل زد في كينيا ونيبال، في 25 سبتمبر أيلول بسبب نقص المياه والكهرباء لكنها تصاعدت بعد ذلك لتمثل أخطر تحد لحكم الرئيس أندريه راجولينا منذ انتخابه لفترة جديدة عام 2023.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض الجنود من وحدة الجيش التي ساعدت راجولينا في الاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 2009 حثوا زملاءهم على عصيان الأوامر ودعم الاحتجاجات.

رئيس الوزراء: الحكومة ستنصت

قال زافيسامبو في حديث لقناة تي.في.إم الرسمية في وقت متأخر اليوم السبت إن الحكومة “مستعدة تماما للإنصات والدخول في حوار مع جميع الفصائل -الشبان أو النقابات أو الجيش”.

وكان راجولينا قد عين زافيسامبو ووزير دفاع وأمن جديدا بعدما حل الحكومة السابقة الأسبوع الماضي ردا على الاحتجاجات.

لكن الإجراءات فشلت في تهدئة الغضب الشعبي.

وظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لجنود وحدة كابسات وهم يحثون زملاءهم على “دعم الشعب”.

وأظهر مقطع مصور بثته وسائل إعلام محلية مغادرة عشرات الجنود الثكنات لمرافقة آلاف المتظاهرين إلى ساحة 13 مايو، مسرح الكثير من الانتفاضات السياسية والتي كانت تخضع لحراسة مشددة خلال فترة الاضطرابات.

وأدلى رئيس أركان الجيش، الجنرال جوسلين راكوتوسون، في وقت لاحق ببيان بثته وسائل إعلام محلية حث فيه المواطنين على “مساعدة قوات الأمن على استعادة النظام من خلال الحوار”.

ويطالب المتظاهرون راجولينا بالتنحي والاعتذار للبلاد وحل مجلس الشيوخ واللجنة الانتخابية.

وفي وقت متأخر اليوم السبت، أصدرت الرئاسة بيانا ردا على ما وصفته “بانتشار معلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي”، وذلك بعد انتشار تكهنات على نطاق واسع تفيد بأن راجولينا، الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، فر من البلاد.

وجاء في البيان “يعلم الجميع أن رئيس الجمهورية موجود في البلاد ويشرف على إدارة الشؤون الوطنية مع رئيس الوزراء”.

وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 100 آخرون في الاضطرابات. وشككت حكومة مدغشقر في هذه الأرقام، حيث أفاد راجولينا بمقتل 12 شخصا فقط في الاحتجاجات.