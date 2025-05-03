السبت 5 ذو القعدة 1446 ﻫ - 3 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"ربما يكون الأخير لي".. حماس تنشر تسجيلًا صادمًا لأسير إسرائيلي مصاب

منذ ساعة واحدة
أسير إسرائيلي ظهر في تسجيل نشرته كتائب القسام

أسير إسرائيلي ظهر في تسجيل نشرته كتائب القسام

A A A
طباعة المقال

نشرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم السبت مقطعا مصورا قالت إنه لرهينة محتجز في غزة وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن اسمه ماكسيم هركين.

ولم يحمل المقطع أي تاريخ أو تعديلات. وعرف الرجل نفسه بأنه من بين الرهائن المحتجزين في غزة وعددهم 59.

وقال الأسير إسرائيلي لدى القسام الذي ظهر مصابا إصابات بليغة في وجهه وذراعه اليسرى، تم قصفنا بعد انتهاء وقف إطلاق النار ونجونا بأعجوبة، وأضاف “تعرضنا للقصف مرة ثانية ونحن في باطن الأرض”، ولفت إلى أن هذه _إشارة إلى القصف الإسرائيلي_ نتائج الضغط العسكري والحرب لإخراج الأسرى التي يتحدث عنها نتنياهو.

كما أكد الأسير إسرائيلي لدى القسام أن وضعه صعب جدا ولا يوجد أدوية، مشيرا إلى أنه لا يعرف شيئا عن مصير زميله في الأسر الذي كان معه وقت القصف.

وقال الأسير إسرائيلي لدى القسام: “لو كان ابن نتنياهو أو ابن أحد زعماء الائتلاف الحكومي معنا بالأسرى لتوقفت الحرب” وأضاف “أقول للإسرائيليين كيف تحتفلون بعيد الاستقلال بينما يوجد 59 من مواطنيكم في الأسر”.

وأنهى الأسير الإسرائيلي لدى القسام قائلا “ربما يكون هذا التسجيل هو الأخير لي”.

ودأبت الحركة على نشر مقاطع مصورة للرهائن بانتظام على مدار الحرب. وانتقد مسؤولون إسرائيليون هذه المقاطع في أوقات سابقة ووصفوها بأنها دعاية تهدف إلى الضغط على الحكومة.

ويأتي هذه المقطع في وقت يستعد فيه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للتصديق على قرار بتوسيع العملية العسكرية في غزة، رغم الرفض المتزايد داخل إسرائيل.

وكان نتنياهو أكد خلال احتفالات يوم الاستقلال، أنه سيواصل الحرب حتى استعادة الأسرى الأحياء والأموات، وحتى تدمير حركة حماس. وقال رئيس الأركان إيال زامير، إن الجيش مستعد لتفعيل القوة في غزة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

طلال ناجي
سوريا توقف طلال ناجي أمين عام "الجبهة الشعبية – القيادة العامة"
مصطفى البكور
محافظ السويداء يكشف كواليس الاتفاق الأمني الأخير مع الحكومة السورية.. ماذا في التفاصيل؟
مقاتلات تنطلق لاستهداف مواقع الحوثي في اليمن - سنتكوم
واشنطن تشن 6 غارات جديدة على مواقع للحوثيين في مأرب

الأكثر قراءة

التدخين
التدخين الالكتروني يُسبب مرضاً خطيراً لا علاج له!
الصحة النفسية- تعبيرية
لعمر مديد بصحة... جربوا هذا المشروب صباحاً
مروحية إسرائيلية - تعبيرية
هل غادر شيخ عقل الدروز السويداء بمروحية إسرائيلية؟