رداً على التهديد الروسي.. النرويج تختار فرقاطات بريطانية لتعزيز دفاعاتها

قالت حكومة النرويج اليوم الأحد إن البحرية النرويجية تعتزم طلب أسطول من فرقاطات بريطانية الصنع لتعزيز قدرات الدفاع البحري.

قدمت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة تصاميم فرقاطات منافسة في صفقة يتوقع أن تكون أكبر طلبية لجيش النرويج، العضو في حلف شمال الأطلسي، حتى الآن.

وقال يوناس جار ستوره رئيس وزراء النرويج في مؤتمر صحفي “تعد الفرقاطات جزءا أساسيا من دفاعنا فهي ضرورية لحماية سيادة أراضينا”.

روج المسؤولون البريطانيون بشكل كبير لفرقاطات شركة (بي.إيه.إي سيستمز) في إطار سعيهم لتحقيق مزايا اقتصادية لصالح البحرية البريطانية وتعزيز صناعة بناء السفن في اسكتلندا.

قال ستوره إن الحكومة اعتمدت في اختيارها على سؤالين هما “من هو شريكنا الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية؟ ومن قدم أفضل الفرقاطات؟ الجواب على السؤالين هو بريطانيا”.

ويعني قرار الحكومة أن النرويج ستدخل الآن في مرحلة المفاوضات النهائية بشأن العقود.

ولم يتضح حتى الآن عدد الفرقاطات التي قد تطلبها النرويج من بريطانيا ولم تقدم الحكومة تفاصيل مالية.

تملك النرويج حاليا أربع فرقاطات.

وللنرويج حدود مشتركة مع روسيا، وتعمل على زيادة الإنفاق الدفاعي بسبب غزو موسكو لأوكرانيا ومطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدول حلف شمال الأطلسي بتعزيز قدراتها العسكرية.