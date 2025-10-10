رداً على العقوبات الأميركية.. الصين تتعهد بحماية شركاتها

قالت الصين الجمعة إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة لشركاتها ومواطنيها، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية المتعلقة بتجارة النفط الإيراني والتي استهدفت مصفاة صينية.

وقال قوه جيا كون المتحدث باسم وزارة الخارجية في إفادة صحفية دورية إن بكين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن اللجوء إلى العقوبات، مضيفا أن بلاده ستحمي أمنها في مجال الطاقة.

وكانت العقوبات فُرضت على نحو 100 فرد وكيان وسفينة، بما في ذلك مصفاة مستقلة ومحطة بأحد الموانئ في الصين، ساعدت في تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية.