الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رداً على العقوبات الأميركية.. الصين تتعهد بحماية شركاتها

منذ 32 دقيقة
علما أميركا والصين

علما أميركا والصين

A A A
طباعة المقال

قالت الصين الجمعة إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة لشركاتها ومواطنيها، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية المتعلقة بتجارة النفط الإيراني والتي استهدفت مصفاة صينية.

وقال قوه جيا كون المتحدث باسم وزارة الخارجية في إفادة صحفية دورية إن بكين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن اللجوء إلى العقوبات، مضيفا أن بلاده ستحمي أمنها في مجال الطاقة.

وكانت العقوبات فُرضت على نحو 100 فرد وكيان وسفينة، بما في ذلك مصفاة مستقلة ومحطة بأحد الموانئ في الصين، ساعدت في تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اندونيسيا
اندونيسيا تلغي تحذيراً من تسونامي بعد الزلزال
الكرملين. رويترز
الكرملين: روسيا تدعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
زلزالا بقوة 7.4 درجة ضرب منطقة مينداناو في الفلبين
بالفيديو.. زلزال عنيف يضرب الفلبين وتحذيرات من تسونامي

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
واشنطن لا تمانع بتجديد حرب لبنان
قائد الجيش العماد رودولف هيكل
قائد الجيش يقدّم تقريره الأول.. تحول استراتيجي في مفهوم حصرية السلاح
الياس بو صعب
بو صعب: حصرية السلاح بيد الدولة أولوية… وباسيل مدعو إلى مراجعة خياراته