الجمعة 2 صفر 1445 ﻫ - 18 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ردا على العقوبات .. روسيا تحظر دخول المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

منذ 21 دقيقة
علما روسيا وبريطانيا

علما روسيا وبريطانيا

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الروسية الجمعة إن روسيا حظرت دخول 54 بريطانيا، من بينهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ردا على عقوبات المملكة المتحدة ضد مواطنيها وشركاتها.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في مارس\آذار بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتهامه بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني، وهي اتهامات تنفيها موسكو.

وأضافت موسكو أيضا وزيرة الدولة البريطانية للدفاع أنابيل جولدي إلى قائمة المحظورين من دخول أراضيها إضافة إلى عدد من مراسلي هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” وصحفيتي جارديان وديلي تليجراف.

وقالت الوزارة إنها ستواصل توسيع القائمة ردا على العقوبات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

خريطة اليمن
برنامج الأغذية العالمي بصدد تقليص مساعداته عن الملايين في اليمن
عناصر من قوات الدعم السريع- أرشيفية
اشتباكات السودان
قوات الدعم السريع تنفي جرائم العنف الجنسي.. وتعلق: منفتحون على التحقيقات
علما اميركا والصين
إدارة بايدن تشدد ضوابط تصدير مواد الطاقة النووية إلى الصين

الأكثر قراءة

عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة
تحليل لرويترز يكشف مخاطر نشوب صراع بين حزب الله وإسرائيل.. اللبنانيون سيدفعون الثمن!
تصاعد مشاعر العداء للاجئين في تركيا
مشاهد عنيفة.. أتراك يهاجمون وينهبون محلات يملكها سوريون
حسن نصرالله
نصرالله يهدد إسرائيل ويقتل العرب!