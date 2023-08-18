ردا على العقوبات .. روسيا تحظر دخول المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

قالت وزارة الخارجية الروسية الجمعة إن روسيا حظرت دخول 54 بريطانيا، من بينهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ردا على عقوبات المملكة المتحدة ضد مواطنيها وشركاتها.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في مارس\آذار بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتهامه بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني، وهي اتهامات تنفيها موسكو.

وأضافت موسكو أيضا وزيرة الدولة البريطانية للدفاع أنابيل جولدي إلى قائمة المحظورين من دخول أراضيها إضافة إلى عدد من مراسلي هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” وصحفيتي جارديان وديلي تليجراف.

وقالت الوزارة إنها ستواصل توسيع القائمة ردا على العقوبات.